        Erzincan'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:41 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:41
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "2026 yılı ocak ayı içerisinde ilimiz genelinde konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, kapkaç, yankesicilik, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı suçları meydana gelmemiştir." dedi.

        Vali Aydoğdu başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın katılımıyla Valilikte, "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Aydoğdu, kentte huzur ve güvenliği koruma hususunda emniyet ile jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını anlattı.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, 2026 yılı ocak ayında gerçekleştirilen 2 terör operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığını anlatan Aydoğdu, asayiş kapsamında yapılan faaliyetlerde, geçen yıl ocak ayında 153 olay meydana geldiğini, 2026'da ise meydana gelen olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 16 azalarak 128'e düştüğünü, 2025 ve 2026 yılının ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda tüm olayların aydınlatılma oranının yüzde 100 olduğunu kaydetti.

        Aydoğdu, geçen yılın aynı döneminde mal varlığına karşı işlenen 9 suça ilişkin 25 olay meydana geldiğini, 2026'da ise meydana gelen olay sayısının yüzde 12 azalarak 22'ye düştüğünü belirterek, "2026 yılı ocak ayı içerisinde ilimiz genelinde konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, kapkaç, yankesicilik, oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı suçları meydana gelmemiştir." dedi.

        Uyuşturucuyla mücadeleye ise taviz vermeden devam ettiklerini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Ocak ayı içerisinde 'uyuşturucu imal ve ticareti suçu' kapsamında 10 operasyon yapılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştır. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 2026 yılı ocak ayında ilimiz genelinde 47 olay meydana gelmiş, bunun sonucunda 18 kişi gözaltına alınmıştır. Toplam 2 bin 968 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 280 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

