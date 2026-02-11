Canlı
        Erzincan'da hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:20 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:20
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bir iş yerinden malzeme ve “tırnakçılık” yöntemi ile para çaldığı iddia edilen şüpheli M.K'yi (31) takibe alan ekipler, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüphelinin 62 suç kaydının yanı sıra Diyarbakır’da 12 milyon lira değerinde altın hırsızlığına karıştığı ve 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

