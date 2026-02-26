Canlı
        Erzincan'daki kar ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'daki kar ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:31
        Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri ile Erzincan-Erzurum kara yollarında ulaşımı aksattı.

        Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

        Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Öte yandan Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve emniyet ekipleri, yolda kalan vatandaşlara sıcak iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

        Ayrıca Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane ile Erzincan-Erzurum kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyen polis, karayolları ekiplerinin çalışmalarını sağlıklı yürütebilmesi için zaman zaman bu yolları araç trafiğine tamamen kapatıyor.

        Ekipler, çalışmalar bitinceye kadar araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

