Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Erzincan'da şehit mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ile gönderdiği talimat doğrultusunda, belediyenin de destekleriyle kentteki şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması için çalışma başlatıldı.

        Ramazan Bayramı öncesi başlatılan çalışmalarda, kabirlerin fiziki durumları yerinde görülerek bakımları için ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlandı.

        Bu kapsamda, Erzincan Garnizon Şehitliği'nde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de çalışmaları yerinde inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        "Erzincan Sütlacı" tescil edilen lezzetler arasında yerini aldı
        "Erzincan Sütlacı" tescil edilen lezzetler arasında yerini aldı
        Erzincan'da engelli kişinin kayak yapma hayali gerçek oldu
        Erzincan'da engelli kişinin kayak yapma hayali gerçek oldu
        Küçük kız çocuğundan duygulandıran İstiklal Marşı performansı
        Küçük kız çocuğundan duygulandıran İstiklal Marşı performansı
        Erzincan'da 12 Mart programı düzenlendi
        Erzincan'da 12 Mart programı düzenlendi
        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi
        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi
        Erzincan çiftçisine 'budama' uyarısı
        Erzincan çiftçisine 'budama' uyarısı