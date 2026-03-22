Erzincan'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



M.Y’nin (40) kullandığı 52 DA 909 plakalı otomobil, Tedaş kavşağında B.B. (28) idaresindeki 24 EL 150 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araç içerisinde sıkışan 2 kişi yapılan çalışmayla kurtarıldı.



Kazada yaralanan sürücüler ile E.K. (32) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

