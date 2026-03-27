        Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı.

        Giriş: 27.03.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Türkiye Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı.

        Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'nda başlayan organizasyona 18 ilden 700 sporcu katılıyor. Sporcular; yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

        Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, şampiyonanın isminin Şehit Eren Bülbül olmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

        Bu coğrafyada gazisine ve şehidine sahip çıkan başka bir milletin olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Biz geçmişi unutmadan geleceğe yön veren bir millet olmalıyız. Yani 'Kökü mazide olan bir atiyim' diyor şair. İnşallah sizler bir ayağınız kendi topraklarınızda, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençler olacaksınız, diğer taraftan da dünyanın bütün gelişimine, değişimine ayak uyduracaksınız. Ben federasyon başkanımızla da konuştum, inşallah daha büyük organizasyonları Erzincan'da yapacağız. Bu bereketli topraklardan inşallah sizlerin yanınızda yürümek üzere nice milli sporcular yetiştireceğiz."

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyerek, "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular, hem centilmence yarışacak hem de dostluklarını geliştireceklerdir. İnanıyorum ki bu önemli organizasyon, rekabetin yanında dostluğun geliştiği, kalıcı izler bıraktığı ve centilmence yarışların sergilendiği bir müsabaka olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, TBBDF Başkanı Bayazıtlı, TBBDF Onursal Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

        Organizasyon, 29 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kemaliye'de freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı
        Kemaliye'de freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı
        Şehit Eren Bülbül Dart Şampiyonası Erzincan'da başladı
        Şehit Eren Bülbül Dart Şampiyonası Erzincan'da başladı
        Erzincan Geven Balı coğrafi işaret tescili aldı
        Erzincan Geven Balı coğrafi işaret tescili aldı
        Milyonlarca sebze fidesi profesyonel ellerde üretiliyor
        Milyonlarca sebze fidesi profesyonel ellerde üretiliyor
        Meyve fidanı satışı 30 Mart'ta yapılacak
        Meyve fidanı satışı 30 Mart'ta yapılacak
        Erzincan'da "Enkazdan yaralı tahliye ve çadır kurma yarışması" düzenleniyor
        Erzincan'da "Enkazdan yaralı tahliye ve çadır kurma yarışması" düzenleniyor