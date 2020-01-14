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Ahıskalı sanatçı, sesi ve fiziğinin Barış Manço’ya benzerliğiyle dikkat çekiyor

İHA

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelerek Erzincan’a yerleşen 58 yaşındaki Ahıskalı sanatçı İkram Rizman, hem fiziksel görünümü ile hem de sesiyle merhum sanatçı Barış Manço’ya benzediği için dikkatleri üzerine çekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 25 Aralık 2015 tarihinde kafileler halinde Ukrayna’dan öz vatanları Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri öz geleneklerini devam ettiriyorlar. Düzenlenen sünnet toyunda geleneksel oyunları ile geleneksel toy adetlerini devam ettiren Ahıskalılar öz benliklerini Erzincan’da yaşıyorlar. Ahıskalı Guzel Kahraman’ın 3 oğlu için tertip ettiği sünnet toyunda şarkı söyleyen 58 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası İkram Rizman ise Barış Manço şarkılarını seslendirdi. Daha önceden Ukrayna’da sahne alan ve şimdilerde sünnet toyları ile düğünlerde şarkı söyleyen İkram Rizman, hem fiziksel görünümü ile hem de ses benzerliği ile merhum sanatçı Barış Manço’ya benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sahne aldığı dönemlerde sürekli Barış Manço’ya ait olan eserleri seslendiren Rizman, Ukrayna’da katıldığı bir ses yarışmasında Barış Manço’nun “Gibi Gibi” şarkısını söylediğini kaydetti.

“Barış Manço’yu rüyalarımda görüyordum”
Barış Manço’yu çok sevdiğini ifade eden İkram Rizman, “1989 yılında Özbekistan’dan Ukrayna’ya geldik. Ukrayna’da çok sahne alıyordum. Ukrayna’da yıl içerisinde sayısız bayramlar oluyor. Bende bol bol sahneye çıkıyordum. Barış Manço’yu ben rüyalarımda görüyordum. Benim en sevdiğim şarkıcı zaten Barış Manço’dur. Bir defasında kendisiyle anım olmuştu. Uzaktan sesini işittim. Çalışıyordum işimi bırak sese doğru koştum. Nerde çalıyor diye bakarken şarkı kesildi. Akşam oldu garip garip geldim. Neredeydi bu ses diye düşündüm durdum. Sonrasında sordum. Nerede çalıyordu diye sonra bana dediler radyoda çalıyordu diye. Hiç unutmam böyle bir anım olmuştu” dedi.

“Beni Barış Manço’ya benzetiyorlar”
Ukrayna’da katıldığı ses yarışmasında Barış Manço’nun şarkısını söylediğini ifade eden Rizman, “Barış Manço’nun türküleri var ya söylemeye söz bulamıyorum kendisini ve şarkılarını o kadar çok seviyorum. Zaten ben Ukrayna’da da Barış Manço söylüyorum. Ama insanlara dinletiyorum. Barış Manço’yu ve şarkılarını Ukrayna’ya da çok sevdirmişim. Ukrayna’da O Ses Türkiye’ye benzeyen bir program var bende katıldım. Barış Manço’nun Gibi gibi şarkısı ile katıldım. Beni Barış Manço’ya benzetiyorlar. Şarkılarını söylerken bazıları kaset koymuşum sadece dudaklarımı kıpırdatıyorum zannediyor” diye konuştu.

“Öz adetlerimizi Erzincan’da devam ettiriyoruz”
Geleneklerinin dünyanın hiçbir yerinde değişmediğini belirten Guzel Kahraman, “Ukrayna’dan geldik ama öz adetlerimizi unutmadık. Rusya’da, Ukrayna’da aynı şekilde Amerika’da da adetlerimizden hiçbir şey değişmedi. Erzincan’da da devam ediyoruz. Asırlarda geçse her zaman devam edeceğiz. Bugün bizim sünnet toyumuz var. 3 tane oğlumun sünnet toyu yani adetlerimizde nasılsa Erzincan’da bizim adetlerimiz yok ama biz adetlerimizi yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN

14 Ocak 2020 Salı

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