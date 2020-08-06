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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da karpuz hasadı başladı

İHA

Erzincan’da karpuz hasadı başladı

Erzincan merkeze bağlı Ulüköy’de mayıs ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Hasat Eylül ayı sonuna kadar sürecek.
Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ambarı konumunda bulunan Erzincan'da ekilen karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Hasadın Eylül ayı sonuna kadar süreceği belirtilirken, Erzincan’da da yıllık karpuz üretimi ortalama 18 bin ton olarak gerçekleşiyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 1 ile 1,25 liradan tarladan satışını gerçekleştiriyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 515 kilogram arasında değişiyor.
Erzincan’ın bereketli topraklarında üretilen karpuzlar, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erzincan Merkeze Bağlı Uluköy’de yetiştirilen karpuzlar, başta Erzincan’da olmak üzere bölge illerine gönderiliyor.
Uluköy’de üreticileri AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile birlikte ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da yıllık 3 bin 75 dekar alanda 18 bin ton karpuz üretimi bin 394 dekar alanda ise 4 bin 636 tonda kavun üretimi yapıldığını ifade etti.
Üretici fiyattan memnun
Tarlasında karpuz hasat edilen Salih Kara, bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Mayıs ayında ekiyoruz. 5 ay zahmetini çekiyoruz. Masrafları yüksek ama bu sene hem verim iyi hem de fiyatları iyi " diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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