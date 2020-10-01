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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

İHA

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde geçmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar; Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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