Milletvekili Burhan Çakır: “Terörle mücadelede İHA’lar ve SİHA’lar bizim için hayati önem taşıyor”

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti iktidarları döneminde milli savunma sanayi alanında yapılan yatırımlara dikkati çekerek, "Terörle mücadelede İHA'lar ve SiHA'lar bizim için hayati önem taşıyor” dedi.

Milletvekili Çakır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti iktidarları döneminde milli savunma sanayi alanında yapılan yatırımlara dikkati çekerek, bu alandaki atılımlarla özgür ve özgün teknolojileri bizatihi üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunduklarını belirtti.

Çakır, “Bugün, ülkemiz adına tarihî bir başlangıç noktası olan millî savunma sanayiindeki başarı hikâyemizi anlatmak istiyorum. Uzun ve çetin bir sürecin sonucu olan Türkiye’nin millî savunma sanayi hamleleri realist, ama bir o kadar da yüzyılın hayallerini kapsayan muhtevasıyla ülkemizin millî savunmadaki pusulası olacaktır. Her ne kadar dilek olay gelse de, 18 yıldır nice muhteşem hizmetler, gelecek odaklı yatırımlar, kalkınma hamleleri ile aziz milletimizin karşısına çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Milli savunma sanayiindeki atılımlarımızla Türkiye’yi özgür ve özgün teknolojilerin bizatihi üreterek ordumuzun hizmetine sunduk. Bu hedefe kitlenmemizin en büyük sebebi, içte ve dışta güçlü Türkiye gerçeğini görebilmemizden geliyor. Millî bilinç, öz güven ve farkındalığa sahip olduğumuz zaman, şüphesiz, ulaşamayacağımız hedef, aşamayacağımız yol yoktur. Zorlu ve çetin bir coğrafyada yer alan Türkiye, bugün pek çok tehditle ve terör örgütüyle amansız bir mücadele veriyor. Bu tehditlerin ve terör örgütlerinin bertaraf edilmesinde millî savunma sanayinin ciddî katkıları bulunmaktadır. Zira son yıllarda yaşadığımız olaylar bize şu gerçeği göstermiştir: Millî savunması bağımsız ve güçlü olan ülkelerin gelecekleri de teminat altındadır. Bu durum, Türkiye gibi aynı anda birden fazla cephede ve coğrafyada her daim mücadele veren bir ülke için daha çok önemlidir. Türkiye, hem millî güvenliğini sağlamak, hem de vatan topraklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundadır. Yakın tarihimize baktığımız zaman; silah, uçak, mühimmat gibi askerî teçhizat ve araçlar konusunda dışa bağımlılığın sıkıntılarını çekmiş bir ülke olduğumuzu göreceksiniz. Kıbrıs Barış Harekâtımız dolayısıyla maruz kaldığımız ambargoları net bir şekilde hatırlıyoruz. Parasını peşin ödediğimiz uçaklarımızı dâhi teslim alamadık. Suriye ve Irak’taki terörle mücadeleyi sürdürmek, Doğu Akdeniz ve Ege’deki millî çıkarlarımızı müdafaa etmek ve millî güvenliğimizi korumak için millî savunma sanayimizi bağımsız, güçlü ve üst düzey hâle getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele gücümüzü artırdık, ülkemize karşı planlanan hain oyunları bir bir bozduk.” dedi.

Terörle mücadelede İHA’lar ve SİHA’ların hayati önem taşıdığını kaydeden Milletvekili Burhan Çakır, “Özellikle terörle mücadelede İHA’lar ve SİHA’lar bizim için hayati önem taşıyor. İHA’lar ile koordinatları alıyor, F15’lerle, F16’larla da oraları vuruyoruz. Aynı şekilde SİHA’lar da hem teröristleri görüyor, hem de anında vuruyor. Geçmişte bu tür stratejik silahları İsrail ve Amerika bize vermedi. Ancak millî savunma sanayine yönelik atılım ve yatırımlarla birlikte dışa bağımlılık derdinden kurtulduk. Sonuç olarak, bugün İHA ve SİHA üretiminde dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. İktidara geldiğimizde savunma sanayimizin ihtiyaçlarının ancak %20’si yerli imkânlarla karşılanabilir durumdaydı. Üstelik bu %20 içinde de yüksek teknolojiye dayalı pek bir şey üretemiyorduk. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 750’yi geçti. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir proje hazinesine sahip bulunmaktayız. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni projeyi başlattık. 2002 yılında bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulan savunma projelerini yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştırdık. Askerî gemi inşa sektöründe artık dünyada tanınıyoruz.” diye konuştu.

“Atmaca’yı bu yıl inşallah envantere alıyoruz”

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Tamamen yerli tasarım olan ilk millî savaş gemimiz MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada Deniz kuvvetlerimizin hizmetine sunulmuştur. İlk deniz füzesi Atmaca’yı bu yıl inşallah envantere alıyoruz. Çok maksatlı hücum gemimiz Anadolu ile test ve eğitim gemimiz Ufuk, bu yıl hizmete giriyor. Yerli ve millî torpido AKYA’nın teslimatlarına ise bu yıl başlanıyor. “Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” şiarıyla kendi savaş gemisini tasarlayabilen, inşa edebilen ve kullanabilen 10 ülkeden biri olduk. Askeri gemi inşa sektöründe ise üç kıtada 9 ülkeye toplam bedeli 3 milyar doları bulan 130 adet deniz platformu ihraç ettik. 2002 yılında savunma sanayi alanında çalışan firma sayımız 56 iken, bugün aynı alanda 1.500’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Sektörün 1 milyar dolara ancak varan yıllık ciro rakamı, bugün 11 milyar doları buldu. İhracatımız ise, 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan bir noktaya geldi. Önümüzdeki yıllarda da kara, deniz ve hava olmak üzere savunma altyapımızın ve kahraman ordumuzun gücüne güç katmaya devam edilecektir. İnsansız kara, deniz araçları, lazer silah sistemleri, elektromanyetik fırlatma sistemleri, Sürü İnsansız Hava Aracı Teknolojisi, otonom sistemler ve roket projeleri müthiş bir hızla ilerliyor. Terör örgütleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi olanların tamamen yalan, tamamen çarpıtma mahsulü olan dedikoduların bizi yolumuzdan döndüremeyeceğini bir kez daha buradan ilan ediyorum. Şerefli ordumuza satılık ordu diyen ana muhalefetin zihniyetine en iyi dersi savunma sanayi ile vermiş oluyoruz. Bunların amacı, ülkemizi askerî, ekonomik ve siyasi olarak dışarıya bağımlı kılmak, ülkemizi müstemleke zihniyetiyle yönetmektir. Gazi Meclis’in çatısı altında bir daha haykırıyoruz: Eski çamlar bardak oldu, Eski Türkiye’ye ait artık o günler geçti. Şimdi yeni Türkiye; büyük, güçlü ve istikrarlı Türkiye var. Siz ne yaparsanız yapın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerine ulaşıyor, ulaşmaya devam edecektir inşallah! Kahraman ordumuzun vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekâtlarındaki zaferlerinden duydukları rahatsızlığı, bu tür sebeplerle millî sanayimizi hedef alanları milletimize havale ediyoruz. Bir taraftan kahraman ordumuzla cepheden cepheye, destan üstüne destan yazarken, diğer taraftan da büyük Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayi kuruluşlarımızın bu doğrultuda yürüttükleri her proje, geleceğimize daha güvenle, daha kuvvetle bakmamızı sağlıyor. Yerli İHA’larımız ve SİHA’larımız, Bayraktar ve ANKA’larımız ile hava sahasında üstünlük sağlamaya devam ediyoruz. Akıncı TİHA ise bu yıl hizmete girecek. Millî muharip uçağımız 2023’te hangardan çıkacak ve test faaliyetlerine başlayacak. Yüksek hava savunma füze sistemimiz SİPER, 2023’te hazır hale gelecek. Karada, havada ve denizde kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyacı olan mühimmat, teçhizat ve füzelerimiz millî kaynaklar ve yerli kadrolarla geliştirildi. Bora, Som, Gökdoğan, Bozdoğan, Atmaca, Akya, Karaok, Umtas, Bozok vb. bunlara örnek olarak gösterilebilir. Mesela, Göktuğ Projesi kapsamında, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli görüş içi Hava füzesi Bozdoğan, havadan gerçekleştirilen ilk atışla hedefini tam isabetle vurdu! Böylece Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Terörle mücadelede ATAK helikopterlerimizin başarılarını gururla izliyoruz. Eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla başlattığımız Gökbey özgün helikopterimizin testleri ise devam ediyor. Orta ve yüksek irtifa füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri alçak irtifada tespit, teşhis ve tahrip ederek kara birliklerinin hava savunmasını sağlamak için Korkut alçak irtifa hava savunma sistemimiz geliştirildi ve seri üretime geçildi.“ ifadelerine yer verdi.

“Savunma sanayimiz gece gündüz demeden çalışıyor”

Milletvekili Çakır, kahraman Mehmetçiğin sahada en çok ihtiyacı ne yönde ise, o alandaki ihtiyacı karşılamak için savunma sanayinin gece gündüz demeden çalıştığını kaydederek, “Bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye küresel teknoloji güçlerinin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizliaçık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke olmuştur. Vatan sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını millî savunma imkânlarıyla yapabiliyoruz. Sınırlarımız dışında barış harekâtlarını kendi imkânlarımızla yönetebiliyoruz. Tüm bunları savunma sanayinde kaydettiğimiz ilerlemeye ve gelişmeye borçluyuz. Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını büyük bir zaferle azat kılarken, İHA’lar ve SİHA’lar ile Türk savunma sanayinin önemi bir kez daha görülmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlamadan önce bu hafta şehitler haftası olması hasebiyle ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hilalin kuşatmış olduğu bu cennet vatanda, vatan topraklarını kendi canından aziz bile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun” dedi.

