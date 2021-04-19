Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (4060 km/sa.) esecek.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde rüzgârın güney ve güneybatıdan zaman zaman kuvvetli (4060 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 10, Iğdır’da 13, Erzurum’da 7, Kars’ta 4, Ağrı’da 5, Ardahan’da 6 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar ise Erzincan’da 26, Iğdır’da 28, Erzurum’da 19, Kars’ta 20, Ağrı’da 21, Ardahan’da 17 derece olması öngörülüyor.

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