İstanbul Erzincan Platformu gazetecilerle bir araya geldi

İstanbul Erzincan Platformu, Erzincan’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İstanbul Erzincan Platformu Başkanı Zakir Uzun ve yönetim kurulu üyeleri medya mensuplarıyla kente dair istişarede bulundu.

3 yıl önce kurulan bir platform olduklarını ifade eden Zakir Uzun, “Memleket sevdalısı arkadaşlarla Erzincan’a ne katabilirim? gayesiyle yola çıktık. Öncelikli hedeflerimiz 1 Erzincan’ımızın değerlerini ve yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerini tanımak ve tanıtmak. 2 Platformumuzun mensupları ağırlıklı olarak işadamlarından oluştuğu için gerek İstanbul’dan gerekse İstanbul dışından işadamlarını Erzincan’a yatırım yapmaları için teşvik ve kanalize etmek onlara mihmandarlık yapmak. 3 İstanbul’daki hemşehrilerimizle Erzincan’daki gönüldaşlar arasında gönül köprüleri kurmak. 4 Doğduğu topraklara sahip çıkmak ve hakkını vermek adına İstanbul’dan Erzincan’a gerek emekli olup gerekse emekli olmadan dönmeleri için teşvik etmek ve yardımcı olmak. 5 Platformumuzun en önemli etkinlik amacı Erzincanlıları hak ettikleri yere gelmesi ve gündem oluşturması için lobicilik faaliyetleridir. Dünyada kamuoyu oluşturmak için lobicilik faaliyetlerinin önemi malumunuzdur. Hele hele sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu günümüzde Erzincan’ın tanıtımı ve etkili olduğu lobiciliği o alanda etkin kullanmak” diye konuştu.

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