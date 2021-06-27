Yılanların dansı kamerada

Erzincan’da 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. O onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Kemaliye ilçesi Kabataş köyünde vatandaşlar otomobille giderken yolun kenarındaki arazide iki yılanın dans yaptıklarını fark ettiler. Bunun üzerine vatandaşlar, cep telefonu ile bunları kaydetti.

Yılanlar uzun bir süre dans yaptıktan sonra, kayalık bölgeye giderek gözden kayboldu.

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