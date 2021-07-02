Vali Mehmet Makas: “Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 20202021 eğitim öğretim döneminin sona ermesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor” dedi.

Vali Makas, yaz tatilinde öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunarak mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Büyük bir coşku ve heyecanla başladığımız 20202021 EğitimÖğretim yılını sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de Erzincan’ın eğitimde yükselen ivmesine verdikleri özverili katkıdan dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okulaile birliği üyelerine teşekkür ediyorum.

Yaz boyunca bol bol kitap okumanızı, kültürümüzün ve medeniyetimizin mihenk taşlarını tanımanızı, doğayla çevreyle bütünleşmenizi tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki sadece sınavlarda değil hayatta da çok başarılı olacaksınız. Bunun için zamanın değerini bilmek, çağın ruhuna karışmak gerekiyor. Unutmayalım ki insan, hayalleriyle yaşar. Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor. Sizler de bu uygun eğitimöğretim ikliminde güzel neticeler alacaksınız.

Salgından ötürü uzun süredir okullarından ayrı kalıp uzaktan eğitimle derslerini takip eden öğrencilerimizin telafi eğitimlerine katılarak eksiklerini tamamlayacaklarına yürekten inanıyorum. Eylül ayında inanıyorum ki yüz yüze eğitimle tüm yavrularımız yine okul bahçelerini, koridorları, sınıfları neşelendirecek; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gerekli olan eğitimi almayı sürdüreceklerdir.

Bu vesileyle, karne alan tüm öğrencilerimizi canıgönülden kutluyorum. Eğitim yolculuklarında tüm engelleri aşmaları ve enerjilerini daha verimli kullanmaları için verilen molayı iyi değerlendirmelerini diliyor, tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin neşeli, bol aktiviteli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum.”

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