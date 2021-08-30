Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle Erzincan’a kutlama programı düzenledi.

Kutlama programı Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundular. Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi.

Düzenlenen törende Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker ve vatandaşları, üstü açık arabadan selamladılar.

Gerçekleştirilen selamlama merasimiyle birlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Zaferin 99’uncu yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunun belirtildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, “Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle İstiklal Harbi’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclisi’mizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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