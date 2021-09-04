TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final aşamaları değerlendirme sonuçları açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final aşamaları değerlendirme sonuçları TÜBİTAK'ın internet sayfasından açıklandı.

Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılmış ve ön değerlendirmeyi geçen bin 453 projenin sahibi öğrenciler, 1516 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına katıldı. Bölge değerlendirmeleri sonucunda finalist olarak belirlenen 204 projenin, 12 Eylül tarihleri arasında final değerlendirmesi yapıldı. Bu yıl final yarışmasına 60 ilde bulunan 155 farklı okuldan toplam 314 projenin sahibi öğrenci yer aldı. Final yarışmasına katılan 204 projeden 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik olmak üzere toplam 90 projenin sahibi 133 öğrenci ödül kazandı.

Final yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü alan proje sahibi öğrenciler 1820 Ekim 2021 tarihleri arasında Trabzon ilinde düzenlenecek proje sergisi ve ödül törenine davet edilecek.

2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye geneli final aşaması 12 Eylül tarihinde çevrimiçi ortamda yapıldı. Değerlendirmede Erzincan Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri Samed Savaş ve Yavuz Selim Yılmaz'ın hazırladığı ve danışmanlığını İnan Akyol'un yaptığı “Teknolojik Tasarım” ana alanı, “Robotik ve Kodlama” tematik alanında "Ben duyamıyorum ama evim duyuyor" isimli proje, Türkiye finallerinde, 30 teknoloji tasarım bölge birincisi proje arasından ilk 4' e girerek teşvik ödülü ile ödüllendirildi.

İşitme engellilerin yaşadıkları problemleri robotik kodlama ile çözmeyi amaçlayan proje, ağır işitme problemi olan işitme engellilerin, evlerinde duyamadıkları sesleri, kendilerine fiziksel uyarı ve yazılı olarak iletebilecek bir bileklik prototipi ve akıllı ev modeli tasarlamak hedefiyle prototip ile işitme engelli bireyler kapı zili, telefon sesi, gaz kaçağı, yangın, bebek ağlaması durumlarında uyarılacak ve deprem gibi durumlarda bileklik ile ses çıkartarak yerlerini bildirebilecekler.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise “İlgili yarışmaya katılım sağlayan ödül alan, alamayan tüm öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize, okul idarecilerimiz ve katkı sağlayan tüm proje ekibine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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