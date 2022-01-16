Erzincan’da kardan 26 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipiden 26 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla; Çayırlı'da 5, Refahiye'de 4, İliç'te 2, merkezde 8, Kemah'ta 4, Otlukbeli 2 ve Üzümlü'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

‘Refahiye’de işçiler 4 saat mahsur kaldı’

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde su problemini gidermek için yüksek kesimlerde çalışan işçiler kar ve tipiden dolayı 4 saat mahsur kaldılar.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde içme suyu kaynaklarında küresel ve mevsimsel etkiler nedeniyle azalma olmuş ve neticede su sıkıntısı yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sıkıntının giderilmesi için gece gündüz çalışmaktadır. Dün itibariyle soğuk ve karlı ortamda işçilerimiz kaynakları kontrol etmişlerdir. Kontrol esnasında işçilerimiz 4 saat alanda mahsur kalmışlardır.” denildi.

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