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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 24 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Erzincan’da 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar ve tipinin ardından kapalı bulunan 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı’da 2, Kemaliye’de 2, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 16 ve Tercan’da 3 ve olmak üzere toplam da 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi için aralıklı kar yağışlı geçeceğini belirtti.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ve gündüz saatlerinde yüksek ve dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
‘Kuvvetli rüzgâr uyarısı’
Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4070 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
‘Çığ uyarısı’
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
‘Buzlanma ve don uyarısı’
Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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