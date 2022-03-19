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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı. Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-03-19 17:42:36



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