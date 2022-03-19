Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı. Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-03-19 17:42:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.