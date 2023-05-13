Erzincan 2023 milletvekili sayısı

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Erzincan başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Erzincan ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ