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Erzincan Valiliği'nden Hoşan Dağı'nda yaşayan 7 kişilik aile hakkında açıklama

Tunceli - Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği, 2 bin 500 rakımlı Hoşan Dağı'nın eteklerinde 7 kişilik ailenin elektriksiz ve susuz yaşadığı, ailenin çocuklarının okula gitmediği öne sürülmüştü. Erzincan Valiliği bu iddialara açıklık getirdi

02.11.2018 - 18:00 | Güncelleme: İHA

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 7 kişilik bir ailenin, elektriksiz ve susuz ilkel bir yaşam sürdüğüne dair çıkan haberlere yönelik Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "H.T. adlı vatandaşımız ilçemiz Konarlı köyü nüfusuna kayıtlı eşi ve 5 çocuğu ile aynı hanede, Konarlı köyü Girnevik mezrası Yukarıkom mevkinde tek katlı evde ikamet etmektedir. Şahsın nüfus kayıt örneği incelenmiş ve 10 çocuk babası olduğu anlaşılmıştır. H.T. adlı vatandaşımızın büyük oğlu D.T. 2 kız kardeşi ile İstanbul iline taşındığı ve daha sonra 2008 yılında diğer kız kardeşini yanına aldığı tespit edilmiştir. Diğer erkek çocuk olan S.'nin ise yine aynı köyde yaşayan bir vatandaşımızın hayvanlarına bakarak geçimini temin ettiği görülmüştür. Ailenin çocuklarının ikisinin 2005 yılında Tercan YİBO’dan mezun oldukları, diğer birinin ise Tercan MYO Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun oldukları tespit edilmiştir.

Tercan SYDV tarafından ilk defa gelir testi için 14/05/2012 tarihinde dosya oluşturulmuş, en son 06/03/2018 tarihinde hane ziyareti yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde iki kez hane ziyareti yapılmış olup, ailenin yaşadığı yerin elverişli olmaması sebebiyle ilçe merkezinde veya köyde ulaşımın ve diğer ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabileceği bir konut bulunması ve vakıf imkanları dahilinde aileye kira yardımı yapılabileceği tavsiye ve teklif edilmiş ancak aile reisi H.T. '150 küçükbaş hayvanına ancak Yukarıkom mevkiinde bakabileceğini ve yaşadığı bölgede kendilerince ziyaret olarak bilinen Koşan Baba türbesini yalnız bırakamayacağını' söyleyerek teklifi reddedilmiştir.

H.T. adlı vatandaşımızın 2 engelli çocuğuna 30/12/2009 tarihinde 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı bağlanmış ve düzenli olarak ödemeleri halen devam etmektedir. Ayrıca eşi E.T. 24/08/2017 tarihinden itibaren yine aynı kanun kapsamında yaşlı ve muhtaç aylığı almaktadır. Yine E.T.'nin engelli olan oğlu M.T’ye baktığı için 06/07/2010-19/01/2017 tarihleri arasında evde bakım aylığı (6 yılda toplam 77 bin 758,00 lira) ödenmiş olup daha sonra rapor yetersizliğinden bu ödeme iptal edilmiştir. Diğer engelli çocuk H.T. için halen evde bakım ücreti ödenmektedir. Aileye halen aylık olarak toplam 2 bin 806,47 TL nakit yardım yapılmaktadır" denildi.

 

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