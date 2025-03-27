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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da can pazarı! 1 ölü, 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da can pazarı! 1 ölü, 3 ağır yaralı

        Erzurum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 01:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:34
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        Erzurum'da can pazarı! 1 ölü, 3 ağır yaralı
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        Ağrı Eleşkirt'ten Erzurum Horasan istikametine gitmekte olan Yunus Özden yönetimindeki otomobil ile Horasan'dan Eleşkirt yönünde ilerleyen Adem Yılkan yönetimindeki otomobil, dün saat 19.00'da Aktaş köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre, kazada Adem Yılkan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Yılkan (59) hayatını kaybederken, sürücü ile aynı araçtaki yolcu Hatun Yılkan (62) ve diğer otomobilin sürücüsü Yunus Özden ağır yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitiren Ömer Yılkan'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        #eleşkirt
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