Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "yaban hayatına destek ve eğlenmek" için buluştu

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Macera Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Minik Eller Doğayla Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar
AA

Palandöken Dağı'nda bir araya gelen çocuklar, hayvan sevgisini anlatan dövizler taşıyarak, kışın yiyecek bulamakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Daha sonra karda kızakla kayan çocuklar, alınan güvenlik tedbirleriyle off-road araçlarının arkasına halatla bağlanan otomobil lastiklerine çıkarak "lastik raftingi" yaptı.

Off-road tutkunlarının karda gösteri de yaptığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, karlı bir günde güzel bir etkinlikte özel çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların hayvanlara yem bırakmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İlbaş, şöyle konuştu:

"Devlet korumasındaki çocuklarımız için doğa yaşamıyla bir olma ve hayvanlara yem verme etkinliği gerçekleştirdik. Çünkü çocuklarımızın hem yardımlaşma hem de paylaşma anlamında, doğayı ve hayvanları koruma açısından duyarlılıklarını geliştirmek istiyoruz. Çocuklarımız doğadaki hayvanları besleyerek daha mutlu oluyor. Hayvanlara sahip çıkmak kültürümüzde var. Çocuklarımızı vakıf kültürüyle büyütmek istiyoruz."

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise özel çocuklara Palandöken Dağı'nda yaban hayatının ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını belirtti.

Çocukların özellikle kışın doğaya yem bırakmasını istediklerini anlatan Toptaş, "Hepsi de yaban hayvanlarımız için canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Toptaş, atık yemeklerin çöpe atılmamasını, hayvanlar için uygun alanlara bırakılmasını istedi.

Koruma altındaki çocuklardan Elanur Yılmaz, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Devletime bizi böyle güzel bir etkinliğe getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Aç olan hayvanları ellerimizle besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şilan Alpkaya da sokak hayvanları için doğada çalışma yaptıklarını belirterek, "Kış ve Kovid-19 nedeniyle her yer kapalı olduğu için hayvanlar aç kalabiliyor. Bizler de bunun için ekmek ve mama bırakıyoruz. Bunları da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yönetmelikte değişiklik yapıldı
KÜLTÜR-SANATDestek başvuru şartları yumuşatıldı
Paranın devrimi
KÜLTÜR-SANATParanın devrimi
Cannes Film Festivali Temmuz 2021'e ertelendi
KÜLTÜR-SANATCannes Film Festivali ertelendi
Ferdi Özbeğen anılıyor
KÜLTÜR-SANATFerdi Özbeğen anılıyor
Kültürel ve doğal miraslarımız X (Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri)
KÜLTÜR-SANATKral kızını ikiye böldü
İstanbul Publishing Fellowship gün sayıyor
KÜLTÜR-SANATİstanbul Publishing Fellowship gün sayıyor
Jason Statham'dan Türkiye'de 2'nci hafta paylaşımı
KÜLTÜR-SANATJason Statham'dan Türkiye paylaşımı
Kenan Evren'in tablosu satılamıyor
KÜLTÜR-SANATKenan Evren'in tablosu satılamıyor
Ferdi Özbeğen beyaz piyanosunun başında anıldı
KÜLTÜR-SANATÇevrim içi mevlit okutulacak
Son dakika! ABD'de Türk müziğinin usta sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATTürk müziğinin usta sesi Nedim Katgı yaşamını yitirdi