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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

        Erzurum'da otomobil dereye devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

        Erzurum Tortum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 04:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 04:36
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        Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki otomobil, Tortum-Uzundere karayolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı. AA'nın haberine göre, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

        Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        #Tortum
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