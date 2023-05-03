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Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'daki soygunun şüphelileri Gürcistanlı çıktı! - Son dakika haberleri
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Erzurum'daki soygunun şüphelileri Gürcistanlı çıktı! Polis 338 saatlik görüntü izleyip, yakaladı

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Erzurum'daki kuyumcu dükkanının duvarını delip altın çalan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum polisi, 28 lokasyondaki 338 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Trabzon ve Antalya illerinde yapılan koordineli çalışmalarla şüphelileri belirledi. Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si, Alanya'da yakalandı

Erzurum'daki soygunun şüphelileri Gürcistanlı çıktı! - Son dakika haberleri
DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Taşmağazalar semtinde iş yeri bulunan Gürbüz Payveren, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dükkanına geldi. Elektronik kepengi açamayan Payveren, çağırdığı ustanın yardımıyla dükkanına girebildi.

İş yerinin elektriğinin kesik olduğunu belirleyen Payveren, içerideki altınların çalındığını gördü. Payveren'in ihbarıyla adrese gelen polisin yaptığı incelemede, duvarı delip içeri giren şüphelilerin altınları çaldığını ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğünü tespit etti.

İlk ifadesinde 23 kilo altınının çalındığını söyleyen Payveren'in dükkanında yapılan incelemede, bu miktarın 7-8 kilo olduğu tespit edildi.

338 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için güzergahtaki 28 lokasyonda 338 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Trabzon ve Antalya illerinde yapılan koordineli çalışmalarla; hırsızlığı Gürcistan vatandaşı 4 kişinin planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

KİRALIK ARAÇLA BEKLEMİŞ

Şüphelilerden Nikolozi G. ile Levani L.'nin hırsızlığı yaptıkları, kendilerini bekleyen Aleksi B.'nin kullandığı kiralık araca bindikleri, ardından da Erzurum'un Aşkale ilçesine giderek Zaal M. ile buluştuklarını tespit etti.

2 ŞÜPHELİ 23 NİSAN'DA ÇIKIŞ YAPMIŞ

Şüphelilerden Levani L. ile Aleksi B.'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan'da Gürcistan'a çıktığını tespit eden polis, Zaal M. ile Nikolozi G.'nin de diğer kiralık araçla Alanya'ya gittiğini belirledi.

ÖZEL EKİBİN ALANYA OPERASYONU

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Alanya ilçesine gitti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla, Zaal M. ve Nikolozi G. yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇALINAN ALTINLAR BULUNAMADI

Polis, şüphelilerin bulunduğu yerlerde arama yaptı ancak çalınan altınlar bulunamadı. Altınların Gürcistan'a giden diğer 2 şüphelinin yanında götürmüş olabileceğini değerlendiren polis, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmalara başladı.

ALTINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞLER

Alanya ilçesinde yakalanıp Erzurum'a getirilen şüphelilerin yüzlerini kamufle etmek için şapka taktığı belirlendi. Şüphelilerin telefonlarını inceleyen polis, altın bileklik fotoğrafları tespit etti. Fotoğraflar kuyumcu Gürbüz Payveren'e gösterildi. Payveren, altın bilekliğin kendisine ait çalınan takılardan olduğunu teşhis etti.

Zaal M. ve Nikolozi G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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