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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da 2 bin 512 öğrenci okula kazandırıldı

DHA

Erzurum'da 2 bin 512 öğrenci okula kazandırıldı


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesi kapsamında 2 bin 512 öğrenci okullu oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip edilmesi okula eğitime kazandırılması amacıyla başlatılan 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesi kapsamında Erzurum'da örgün eğitime devam etmeyen 4 bin 499 öğrenci belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 bin 31 öğrencinin ailesine ulaşılarak, öğrencilerin neden okula gönderilmediği araştırıldı. Yüz yüze görüşmeler sonunda aileleri ikna edilen 2 bin 512 öğrenci açık öğretim lisesi ile mesleki eğitim merkezlerine alındı. Görüşmeler sonunda çeşitli sebeplerle okula gidemeyen bin 519 öğrencinin okula devamları sağlandı.
Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Erzurum'da zorunlu eğitim çağında olan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen 4 bin 499 öğrencimiz olduğunu belirledik. Yüz yüze görüşme, telefon veya sosyal medya araçları ile 4 bin 31 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimizin örgün eğitime devam etmeme nedenlerini araştırdık. Bakanlığımızın bizlere sunduğu imkanlar dâhilinde öğrenci ve velilerimizin sorunlarını çözdük, onları ikna ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 512 öğrencimizi, açık öğretim lisesi ve mesleki eğitim merkezlerine kaydını yaparak eğitime dahil ettik. Ayrıca yaptığımız görüşmeler sonucunda bin 519 öğrencimizi de eğitime devam etmeye ikna ettik. Önümüzdeki günlerde bu öğrencilerimizin kaydını da gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. 
 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesini büyük bir ciddiyetle uyguladıklarını ifade eden Kaygusuz, "Çok kısa bir sürede geniş bir coğrafyada yüzlerce öğrenci ve velimize ulaştık ve bunun sonucunu da aldık. İlimizde okul öncesi okullaşma oranı yüzde 38'den yüzde 99'a, ortaöğretimde de yüzde 93'ten yüzde 97'ye yükseldi. Bu süreçte yaptıkları çalışmalar ve bize verdikleri destek için Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca öğrencilerimiz ve velilerimizle yaptığımız görüşmelerde, ev ziyaretlerinde yaptıkları iş birliğiyle bize destek olan belediyelerimize, kolluk kuvvetlerimize ve muhtarlıklarımıza; projenin yürütülmesinde her aşamada elini taşın altına koyan ilçe müdürlerimize, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-01-25 13:46:11

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