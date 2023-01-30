Soba bacasından çıkan yangın, evi kül etti

Necdet YILMAZ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pazaryolu ilçesindeki evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'ndeki İsmet Çoruh'a ait evde, dün akşam soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında İsmet Çoruh'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin ise çatısında hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Pazaryolu Nejdet YILMAZ
2023-01-30 09:39:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.