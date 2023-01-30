Soba bacasından çıkan yangın, evi kül etti

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Necdet YILMAZ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pazaryolu ilçesindeki evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'ndeki İsmet Çoruh'a ait evde, dün akşam soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında İsmet Çoruh'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin ise çatısında hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Pazaryolu Nejdet YILMAZ

2023-01-30 09:39:51



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