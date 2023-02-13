Depremde göçük altında kalan polis memuru toprağa verildi



Murat AYDIN/ OLUR (Erzurum), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yusuf Özenci (28) Erzurum´un Olur ilçesinde toprağa verildi.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Diyarbakır´da kaldığı binanın çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Özenci´nin cenazesi baba ocağı Erzurum´un Olur ilçesine bağlı Hükam Mahallesi'ne getirildi. Polis memurunun burada kılınan cenaze namazına Olur Kaymakamı Fahri Onay, Belediye Başkanı Sıddık Demircan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazında polis memurunun kardeşi Kenan Özenci, tabuta sarılarak ağladı. Kılınan namazın ardından polis memuru Özenci´nin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN

2023-02-13 19:19:53



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