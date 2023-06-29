'Çiçekçi Abla', 120 metrekare evini botanik bahçesine çevirdi



Bedir ALTUNOK/NARMAN (Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Narman ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi, 6 torun sahibi Nurhayat Kaplan (54), 120 metrekare evini botanik bahçesine dönüştürdü. Saksı, plastik şişe, sebze kasası, araba lastiği gibi malzemelere ektiği çiçeklere komşu ve arkadaşlarının isimlerini veren Kaplan, "Çiçekler beni hayata bağlıyor. Çünkü çok seviyorum, çiçeklerimle konuşuyorum. Bazen isimlerini değiştiririm. Onları sever, okşarım, sonra işime bakarım" dedi.

Narman´ın Camii Kebir Mahallesi´nde eşi emekli memur Arslan Kaplan'la yaşayan Nurhayat Kaplan, yaklaşık 15 yıl önce çiçek yetiştirmeye merak sardı. Çiçekleri için evini yeniden dizayn eden Kaplan, gezip gördüğü yerlerden topladığı çiçekleri saksı, plastik şişe, sebze kasası, araba lastiği gibi malzemelere ekmeye başladı. Papatya, sardunya, menekşe, gül ve türünü bilmediği çiçekleri ekerek onlara arkadaşlarının ve komşularının isimlerini veren Kaplan'ın evi adeta botanik bahçesine dönüştü. İlçe halkının 'Çiçekçi Abla' dediği Nurhayat Kaplan, 120 metrekareden oluşan evini gözü gibi baktığı çiçekleriyle doldurdu.

İlçeye gelen yerli yabancı misafirlerin ilgiyle gezdiği evinde mutlu olduğunu söyleyen Nurhayat Kaplan, çiçek sevgisinin annesinden kaynaklandığını kaydetti. Annesini de çiçekleri çok sevdiğini anlatan Nurhayat Kaplan, "Yaklaşık 15 yıl önce çiçek dikmeye başladım. Her şeyi kendi el emeğimle yaptım. Sinop'a tatile gitmiştim. Oradan kozalak getirdim boyadım süs yaptım. Sebze, meyve kasalarını boyadım içlerine süs otları koydum. Bulduğum atıl malzemeleri değerlendiriyorum, 100´den fazla çiçek yetiştirmeyi başardım. Evimde papatya, sardunya, menekşe, gül ve adını bilmediğim onlarca çiçek var. Görenler evimize hayran kalıyor. Dışarıdan gelenler çok şaşırıyorlar. Narman´da böyle bir yer olmadığından gelenler evin önünde fotoğraf çektiriyorlar. Bunlarla uğraştığımda çok mutlu oluyorum. Çiçekler benim dünyam. Yani eşim, çocuklarımdan sonra çiçeklerim gelir. Çiçekler beni hayata bağlıyor. Daha da motive oluyorum. Çünkü çok seviyorum çiçeklerimle konuşuyorum. Sabah kalkarım çiçeklerimle sohbet ederim. Bazen isimlerini değiştiririm. Onları sever okşarım sonra işime bakarım. Sabah uyandım mı geliyorum yanlarına `Geceniz nasıl geçti? Günaydın. Sizi seviyorum kızlarım´ diyorum ondan sonra gidiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Narman Bedir ALTUNOK

2023-06-29 10:45:46



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