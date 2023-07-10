Düğün dönüşü kazada ölen davulcu ve zurnacı baba- oğul yan yana defnedildi

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)İSTANBUL'da katıldıkları düğün dönüşü bindikleri minibüsün Erzincan'da kaza yapması sonucu ölen biri kadın 4 kişi Erzurum'da toprağa verildi. Şehrin renkli simalarından olan birçok düğün ve organizasyonda davul-zurna çalan baba-oğul da yan yana hazırlanan mezarlara yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'da yakınlarının düğününe katılıp, Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu Süleyman Özkan yönetimindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, önlerinde seyreden TIR'a arkadan çarparak sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özkan, Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. 2'si ağır aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KADİR KILIÇ BABASININ VE KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILDI.

İstanbul'daki düğünde davul-zurna çalan baba Mehmet Kılıç (60) ile oğlu Erkan Kılıç (37) bugün ikindi vakti Yakutiye ilçesinde Narmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına cezaevinden izinli olarak katılan Kadir Kılıç, babası ve kardeşini gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı. Hayatını kaybeden Erkan Kılıç'ın ise evli ve biri yeni doğan 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden damadın halası Mukaddes Kanli dün Köpörüköy ilçesinde, minibüs şoförü Süleyman Özkan ise bugün Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan 10 kişiden 6'sının taburcu edildiği 3 kişinin Erzincan'da bir kişinin de Erzurum'daki hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-10 18:33:25