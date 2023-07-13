Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'daki kazada ölen doktor Sena, son yolculuğuna uğurlandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:05
        Erzurum'daki kazada ölen doktor Sena, son yolculuğuna uğurlandı

        Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum),(DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden doktor Sena Akyüz'ün (45) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaza, 11 Temmuz sabah saatlerinde Oltu-Göle kara yolu 9'uncu kilometresi Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan Akyüz'ün (42) kullandığı 25 ABH 828 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile doktor eşi Sena Akyüz yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne götürülen Sena Akyüz, hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Akyüz'ün Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında aile hekimi olduğu, yaşadığı Oltu'dan işe gitmek için eşiyle birlikte yola çıktığı öğrenildi. Sena Akyüz için Narman Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Akyüz'ün eşi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Kuruçalı Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Narman Murat AYDIN

        2023-07-13 17:04:42

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı
        Hukuk mücadelesiyle oğulları 3 yıl sonra şehit sayıldı
        Hukuk mücadelesiyle oğulları 3 yıl sonra şehit sayıldı
        Düğün dönüşü kazada ölen davulcu ve zurnacı baba- oğul yan yana defnedildi
        Düğün dönüşü kazada ölen davulcu ve zurnacı baba- oğul yan yana defnedildi
        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı
        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı