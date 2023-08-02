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        Otomobilde çakmak gazı tüpü patladı; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:20
        Otomobilde çakmak gazı tüpü patladı; 2 yaralı

        Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da E.U. ile arkadaşı B.P., otomobilde çakmağa gaz doldurmak isterken meydana gelen patlamada yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E.U., "Cehennemi yaşadık diyebilirim" dedi.

        Olay, 27 Temmuz akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde sigara içen B.P. ile E.U., torpidodaki gaz tüpünü alıp, çakmaklarına dolum yapmak istedi. Ancak bu sırada patlama oldu. El, kol ve yüzlerinden yaralanan 2 arkadaş, kendi imkanlarıyla bir özel hastanenin acil servisine gitti. B.P. ile E.U., buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

        Patlamada cehennemi yaşadıklarını söyleyen E.U., "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık. Alev alan kıyafetlerimizi söndürdü. Otomobil de büyük hasar aldı. Çok şükür korkulacak bir durumumuz yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

        2023-08-02 17:19:24

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