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        Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:07
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        Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayip Coşkun (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Y.T. (17) ise ağır yaralandı.

        Oltu ilçesi hastane kavşağında dün gece saatlerinde Tayyip Coşkun idaresindeki 07 COK 57 plakalı motosiklet ile Ebubekir Pirihan yönetimindeki 06 BS 6553 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Coşkun ile arkasında oturan Y.T. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerden Tayyip Coşkun yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Y.T. ise Oltu Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Polis, kaza sonrası otomobilin sürücüsü Ebubekir Pirihan'ın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

        2023-08-09 10:06:03

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