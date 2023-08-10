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        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:12
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        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
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        Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)-ERZURUM'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı, tünel çıkışındaki güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, 8 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında İspir ilçesi Güllübağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; önünde aniden duran araca çarpmamak için karşı şeride geçen Metin Karataş'ın (57) kullandığı 25 EC 318 plakalı otomobil, tünel çıkışında Fatih Ekşi yönetimindeki 34 BNV 161 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Karataş aracın içine sıkışırken, yanındaki kız kardeşi Nemide Koçan ile sürücü Ekşi yaralandı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise tünel girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Metin Karataş'ın önündeki araca çarpmamak için otomobil ile şerit değiştirdiği, karşı şeritte iki aracın çarpıştığı, kazadan sonra araçtan inen sürücü Fatih Ekşi'nin ellerini başına koyarak olayı anlamaya çalıştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / İspir Nejdet YILMAZ

        2023-08-10 13:11:53

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