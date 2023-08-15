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        Geçirdikleri kazada ölen ağabeyinin cenazesinde fenalaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 17:52
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        Geçirdikleri kazada ölen ağabeyinin cenazesinde fenalaştı
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        Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM, Atatürk Üniversitesi kampüsünde, kullandığı otomobilin kazasında yaşamını yitiren 1 yıllık mübaşir Kadir İpçi (24) toprağa verildi. Otomobildeki hafif yaralanan Abdullah İpçi (21) ise ağabeyinin cenazesinde fenalık geçirdi.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nden Kazım Karabekir Stadyumu istikametine seyir halinde olan Kadir İpçi yönetimindeki 24 BE 338 plakalı otomobil, görgü tanıklarının ifadesine göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırımdaki demir korkulukları kıran otomobil, yol kenarındaki bahçeye uçtu. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, başına demir giren sürücü Kadir İpçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu koltuğundaki yaralı kardeşi Abdullah İpçi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

        Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morgundan cenazesi alınan Kadir İpçi için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İpçi'nin yakınlarıyla, aynı kazada hafif yaralanan kardeşi Abdullah İpçi de katıldı. Abdullah İpçi, namaz sırasında fenalaşınca yakınları tarafından babası Yunus İpçi ile götürüldü. Arife ve Yunus İpçi çiftinin 7 çocuğundan üçüncüsü olan ve 1 yıl önce Bölge Adliye Mahkemesi'nde mübaşir olarak göreve başlayan Kadir İpçi, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-08-15 17:52:00

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