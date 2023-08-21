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        Seyir sırasında otobüs alev aldı; şoför yolcuları tahliye etti

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:31
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        Seyir sırasında otobüs alev aldı; şoför yolcuları tahliye etti
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        Murat AYDIN /OLTU (Erzurum), (DHA)-ERZURUM'da seyir sırasında yolcu otobüsü, alev aldı. Şoför yolcuları tahliye ederken, alev topuna dönen otobüs kameraya yansıdı.

        Ardahan'dan yolcu alıp hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Tortum ilçesi Aksukapı rampasında birden alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Otobüsün alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

        2023-08-21 17:30:02

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