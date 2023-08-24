Yavru ayıyı, annesinin olduğu düşünülen araziye götürüp, bıraktılar

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesi İnci Mahallesi sokaklarında dolaşan yavru ayıyı yakalayan muhtar İsmail Altaş, köylülerle birlikte, annesinin olması muhtemel görülen araziye götürüp bıraktı.

İnci Mahallesi sokaklarında dün gece geç saatlerde dolaşan yavru ayı, muhtar İsmail Altaş ile köylüler tarafından yakalandı. Annesini kaybettiği tahmin edilen yavru ayıyı tutan Altaş ve köylüler, bir süre sakinleştirmeye çalıştı. Yavruyu annesiyle kavuşturmak isteyen muhtar ve köylüler, araca binip araziye gitti. Köylüler, yavruyu annesinin olması muhtemel görülen araziye bırakıp bir süre takip etti. Arazide otlar arasında ilerleyen yavru, karanlıkta kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-08-24 10:39:54