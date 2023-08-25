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        Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:44 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:45
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        Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2
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        Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) -

        STAT: Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk. 90+7 Hüseyin Mevlütoğlu), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Rosheuvel, Eren Tozlu

        MANİSA FK: Alperen Uysal Oğuzhan Berber (Dk. 90+6 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Burak Altıparmak (Dk. 90 Domgjoni), Tugay Kacar, Diallo (Dk. 90 Cissokho), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Lima

        SARI KARTLAR: Ayberk Karapo, Kaan Kanak (Manisa FK)

        GOLLER: Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK) - Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak (Manisa FK)

        1'inci Lig´in 3´üncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yendi.

        4´üncü dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

        15´inci dakikada Manisa FK öne geçti. Erzurumspor FK ceza alanı çizgisinde Oğuz Gürbulak, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

        20´nci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Rosheuvel, ceza alanı önünden sert vurdu, kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.

        Manisa FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        46´ncı dakikada Erzurumspor ceza alanına giren Lima´nın sert şutunda top Mustafa Yumlu´ya çarparak kornere gitti.

        48´inci dakikada Rosheuvel´in pasıyla buluşan Eren Tozlu´nun sert şutunda top kaleci Alperen´den döndü. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Özgür Sert´in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha Alperen´de kaldı.

        51´inci dakikada Erzurumspor FK beraberliği yakaladı. Orhan Ovacıklı´nın uzun taç atışında Yakup, savunmadan seken topa sert vurarak ağlara gönderdi: 1-1.

        64´üncü dakikada Diallo´nun ortasına geriden çıkarak yükselen Burak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

        79´uncu dakikada gelişen Erzurumspor atağında Rosheuvel, ceza alanındaki Eren Tozlu´ya pas çıkardı. Müsait durumdaki Eren Tozlu´nun şutunda top kaleci Alperen´den döndü.

        88´inci dakikada Sefa´nın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu´nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

        Karşılaşmayı Manisa FK 2-1 kazandı.

        ERZURUMSPOR FK, AYLAR SONRA SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

        Son olarak 4 Şubat 2023´te sahasında maça çıkan Erzurumspor FK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kazım Karabekir Stadyumu´nun hasar görmesi sebebiyle yaklaşık 7 ay sonra seyircisiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşan Erzurumspor FK, mücadeleden 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

        DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

        2023-08-25 23:43:33

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