Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Zafer Bayramı'nda Allahuekber Dağları'ndaki şehitler için yürüdüler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Bayramı'nda Allahuekber Dağları'ndaki şehitler için yürüdüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM merkez ve Oltu ilçesindeki doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Allahuekber Dağları'nda şehitler için yürüdü. 20 kilometre yol katederek 3 bin 120 metre yükseklikteki şehit mezarlarına ulaşan grup üyeleri, İstiklal Marşı okudu, dualar etti. 

        Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu ilçesinde bir grup doğasever, Zafer Bayramı dolayısıyla 22 Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları'na yürüdü. Şenkaya ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nden sabah saatlerinde yürüyüşe başlayan grup, yaklaşık 20 kilometrelik etabı geçerek 3 bin 120 metre yükseklikteki Allahuekber Dağları'nın zirvesindeki şehit mezarlarını ziyaret etti. Allahuekber Dağları'nda şehit olanlar ve diğer şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dua eden yürüyüş grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit mezarlarını ziyaret etmek istediklerini belirtti. 

        Erzurum Yürüyüş Grubu üyesi Ziya Amil, "Bu kutlu günde bütün şehitlerimizi, komutanlarımızı Gazi Mustafa Kemal Paşamızı rahmetle anıyoruz" dedi.

        Yürüyüş grubunda yer alan Alparslan Yılmaz, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Allahuekber Şehitliği'ne yürüyüş yaptık. Yürüyüşün amacı bu büyük zaferi bu büyük şehitlikte, ülkemizi bizlere emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad etmekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

        2023-08-30 11:14:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mes...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mes...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da gençlerle buluştu
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da gençlerle buluştu
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu
        Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu