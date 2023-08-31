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        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:19
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        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı
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        Nejdet YILMAZ/ PAZARYOLU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. Kısa sürede 5 evin alevler içerisinde kaldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında kırsal Konekyeri Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Bayburt´tan da takviye ekipler yönlendirildi. Olay yerine ulaşıp alevlere müdahale eden ekiplere, mahalleli de destek verdi.

        Pazaryolu ilçesinin en büyük köylerinden biri olan 650 hane, 1200 nüfuslu kırsal Konakyeri Mahallesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Pazaryolu Nejdet YILMAZ

        2023-08-31 20:17:43

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