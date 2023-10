TUSAŞ Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı açıldı

TÜRKHavacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 'Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı' açtı. TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, "Laboratuvar, havacılık ve uzay alanlarında geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için atılan çok önemli bir adımdır" dedi.

'Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı'nın açılışı için Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde tören düzenlendi. Konferans salonundaki programda konuşan TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kurumun gerçekleştirdiği 6 stratejik çalışma hakkında bilgi verdi. TUSAŞ'ın üniversiteleri kendi aile ekosisteminin doğal bir parçası haline getirerek yenilikçi, fütüristik teknolojileri takip etmede ve akademik kaynaklardan yararlanma vizyonunu geliştirmeyi amaçladığını belirten Çelik, "Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi'nde açılacak olan hidrojen ve yakıt pilleri araştırma laboratuvarı bu vizyona bir yansımasıdır. Açılacak bu yeni laboratuvar havacılık ve uzay alanlarında geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için atılan çok önemli bir adımdır. Bu laboratuvar 6 stratejik alanda gerçekleştirilen çalışmalarla Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayinin küresel arenada daha da rekabetçi hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Laboratuvarın en öncelikli hedeflerinden birisi genç yeteneklere havacılık sektöründe deneyim kazandırmak, onları bu kritik sektörde bilgi sahibi yapmaktır. Öğrenciler, laboratuvar projelerine katılarak teorik bilgilerini pratik uygulamaya dönüştürme fırsatını bulacak ve havacılık sektörüne daha donanımlı bir şekilde katkıda bulunabilecekler. Ayrıca bu laboratuvarın sunduğu fırsatlardan biri de üniversite sanayi iş birliği projelerine katılım imkanıdır. Öğrenciler bu tür projeler aracılığıyla endüstri teknoloji şirketi olan TUSAŞ ile iş birliği yaparak havacılık problemlerine çözüm üretme deneyimini kazanacaklar. Bu sayede teorik bilgiyi pratik uygulama ile birleştirme şansına sahip olacaklar. Tüm bu çalışmaların ve iş birliklerinin sonucunda bu laboratuvarın havacılık ve uzay sanayinde küresel liderliği pekiştirme, genç yetenekleri destekleme ve ülkenin inovasyon kapasitesini artırma misyonunu başarıyla yerine getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

`HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTA´

Laboratuvarın faaliyet alanları arasında hidrojen teknolojileri, yakıt pilleri modelleme çalışmaları, hibrit sistem tasarım modelleme yakıt bilet tabanlı güç sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi bulunduğunu söyleyen Çelik, şunları söyledi:

"Havacılık, her geçen gün daha çevreci ve sürdürülebilir çözümler arayışında ilerlemektedir. Bu noktada temiz enerji kullanımını sağlayan hidrojen teknolojileri havacılık sektöründe çok önemli bir rol oynamaktadır. Hidrojen yakıt hücreleri geleneksel motorlara kıyasla daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Bu da uçakların daha uzun menzillere sahip olmalarını ve daha az yakıt taşımalarını mümkün kılarak uçuşların daha ekonomik hale gelmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak hidrojen teknolojileri havacılık sektöründe büyük bir dönüşümü simgelemektedir. Bu dönüşüm, havacılık endüstrisinin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak, havacılık sektörünü daha yeşil bir geleceğe taşıyacaktır. Hidrojenin havacılıkta öncü bir rol oynaması, çevremize ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacımıza büyük bir katkı sunacaktır ve bu alanda yapılacak Ar-Ge çalışmaları geleceğin enerji sistemlerini şekillendirecek inovasyonları doğuracak ve havacılık sektörünü daha verimli ve çevreci hale getirecektir. Bu noktada şu hususta dikkat çekmek isterim; TUSAŞ tarafından açılan her bir laboratuvar ismi tematik olarak seçilmiştir. Yetkinliklerine göre belirlenen bu alanlarda her bir laboratuvar özel isimlendirme yapılmıştır."

`NİTELİKLİ ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME MİSYONU YERİNE GETİRİLECEKTİR´

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yeni laboratuvarda yapılacak çalışmalar kapsamında PEM yakıt pili modelleme çalışmaları, hibrit sistem tasarım ve modelleme, yakıt pili tabanlı güç sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Çok sayıda araştırmacının görev yapacağı araştırma laboratuvarında, TUSAŞ'ın özgün platformlarında kullanılacak ileri Ar-Ge çözümlerinin, üniversitemizdeki akademisyen ve öğrencilerle birlikte geliştirilmesi sağlanarak, savunma sanayine ve havacılık endüstrisine nitelikli araştırmacı yetiştirme misyonu yerine getirilecektir" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması sonrası Rektör Çomaklı ile TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, iş birliği protokolü imzaladı. Törene katılanlar daha sonra Mühendislik Fakültesi´nde kurulan 'Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini kesti. TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Dr. Süleyman Demir, laboratuvarda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.