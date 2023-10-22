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        Van ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadılar; arama-kurtarma için dron geliştirdiler

        ERZURUMAtatürkÜniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören 2011'de Van, 2023'te ise Kahramanmaraş depremlerini yaşayan öğrenciler, arama-kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için 'Depron' isimli dron geliştirdi. 'Depron' ile enkaz altında kalan canlılar, ısı sensörleri ile tespit edilecek. Enkazdan çıkarılan yaralılar, kayıt altına alınıp, götürüldükleri hastaneler bildirilecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:10
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        Van ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadılar; arama-kurtarma için dron geliştirdiler
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        ERZURUMAtatürkÜniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören 2011'de Van, 2023'te ise Kahramanmaraş depremlerini yaşayan öğrenciler, arama-kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için 'Depron' isimli dron geliştirdi. 'Depron' ile enkaz altında kalan canlılar, ısı sensörleri ile tespit edilecek. Enkazdan çıkarılan yaralılar, kayıt altına alınıp, götürüldükleri hastaneler bildirilecek. 

        Van'da 2011 yılında meydana gelen 2 büyük depremi yaşayan Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden Hüseyin Ayğan (23) ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan Beyza Konuker (21) ile Şuhedanur Halat (22), arama kurtarma çalışmalara destek olmak için bir proje hazırladı. İbrahim Hakkı Harmankaya (22), Talha Ağbaba (22), Serhat Akkoyunlu (22), Seval Olgaç (20) ve Nuri Eray Bilgin'in de (22) yer aldığı 'Robotec' ekibini kuran öğrenciler, 'Depron' isimli bir dron geliştirdi. Kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan dron ve mobil veri aktarım sistemini içeren 'Depron' ile enkaz altında kalan canlılar, ısı sensörleri ile tespit edilecek. Ayrıca ses sistemi ile 'Sesimi duyan var mı' çağrısı yapılacak. Kurulacak ışık sistemi ile 'Depron', gece çalışmalarına destek verecek. Proje ile enkazdan çıkarılan yaralılar, kayıt altına alınıp, götürüldükleri hastaneler bildirilecek. 

        'DESTEK BEKLİYORUZ'

        Hüseyin Ayğan, "Okuldaki arkadaşlarımız ile kurduğumuz 'Robotec' ekibiyle, deprem arama-kurtarma dron projesine başladık. Geliştirdiğimiz dron, enkaz altında kalan insanların canlarının kurtarılmasına destek olacak. Drona yerleştireceğimiz ısı sensörleri ile enkaz altındaki yaralılar belirlenecek. Dronun bataryalarını güneş enerjisiyle şarj edeceğiz. Drona kuracağımız ses sistemiyle de enkaz altındakilere daha güçlü bir şekilde sesleneceğiz. Bu projemizi tamamlayıp, geliştirmek için destek bekliyoruz" diye konuştu.

        'BİRÇOK EKSİKLİK GÖRDÜM'

        6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalandığını belirten Beyza Konuker, bu çalışmaya arama-kurtarma sırasında gördüğü eksikler nedeniyle başladığını söyledi. Deprem felaketini Malatya'da yaşayan Şuhedanur Halat ise "Depremde Malatya'daydım. Arama-kurtarma çalışmalarında birçok eksiklik gördüm. Müdahalelerin geç olması sebebiyle birçok ölüm gerçekleşti. O yüzden bu projeyi başlattık" dedi.

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