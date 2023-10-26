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        Lise öğrencileri, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı' kapsamında 500 kişinin tansiyonunu ölçtü

        ERZURUM'unOltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı´nda 100 Tansiyon' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, boyunlarında steteskopla yaklaşık 500 kişinin nabzını dinleyip, tansiyonlarını kontrol etti, yüksek olanları hastaneye gitmeleri konusunda uyardı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:35
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        Lise öğrencileri, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı' kapsamında 500 kişinin tansiyonunu ölçtü
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        ERZURUM'unOltu ilçesindeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı´nda 100 Tansiyon' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, boyunlarında steteskopla yaklaşık 500 kişinin nabzını dinleyip, tansiyonlarını kontrol etti, yüksek olanları hastaneye gitmeleri konusunda uyardı. 

        Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, önemli bir sağlık sorunu olan tansiyon konusunda farkındalık oluşturmak için 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı´nda 100 Tansiyon' etkinliği düzenledi. Sabah derse girdikleri 08.00'de okullarının önünde stant kuran öğrenciler, gün boyu 500'e yakın vatandaşın nabzını dinledi, tansiyonlarını ölçtü. Saat 17.00'ye kadar ölçüm yapan öğrenciler, tansiyonu yüksek olanları hastanelere gitmeleri konusunda uyardı. Öğrencilere tansiyonunu ölçtürenler, etkinlik için teşekkür etti. 

        Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi İlkecan Başar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel vatandaşların tansiyonunu ölçerek, farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlar, etkinliğimize yoğun ilgi gösterdi. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi. 

        Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Süheyla Taşçı, öğrencilerle birlikte vatandaşların tansiyonunu ölçtüklerini söyledi. Gün boyu süren etkinliğe vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğunu söyleyen Taşçı, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kendilerinin de böyle bir etkinlikle katıldıklarını söyledi.

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