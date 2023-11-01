Azerbaycan Başkonsolosu: Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleği diye adlandırdı AZERBAYCANKars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta Bayraktar TB2'nin göz bebekleri olduğunu belirterek, "Savaşın göz bebeğiydi. Bu savaşta bunu ölüm meleği olarak adlandırdılar ama başka bir ülkede bunu yaşam meleği olarak adlandırdılar. Çünkü burada biz savaş veriyorduk, Türk Dünyası olarak, orada ise onlardı. Onların işine gelince yaşam meleği, niyeyse bize gelince ölüm meleği oluyor" dedi.

AZERBAYCANKars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta Bayraktar TB2'nin göz bebekleri olduğunu belirterek, "Savaşın göz bebeğiydi. Bu savaşta bunu ölüm meleği olarak adlandırdılar ama başka bir ülkede bunu yaşam meleği olarak adlandırdılar. Çünkü burada biz savaş veriyorduk, Türk Dünyası olarak, orada ise onlardı. Onların işine gelince yaşam meleği, niyeyse bize gelince ölüm meleği oluyor" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Erzurum'da fotoğraf ve yağlı boya resim sergisi açtı. Nahcivan Ressamlar Birliği'nin 22 üyesinin eserlerinin yanı sıra Azerbaycan'ın Ermenistan'dan geri aldığı Dağlık Karabağ'daki şehirlerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, davetlilere gezdiren Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili ve Nahcivan Ressamlar Birliği Başkanı Ulviye Hamzayeva, ressamlar ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Ulviye Hamzayeva, küçük bir hediye olarak sergiyi açtıklarını söyledi. Azerbaycan'ın zafer gününün yaklaştığını da söyleyen Ulviye Hamzayeva, "Türk kardeşlerimizin yardımıyla tüm Türk dünyanın yardımıyla elhamdulillah öz topraklarımızı geri alabildik. Topraklarımız dağıtılmış, viran haldedir. Bugün oraya can gelmiştir. Bugün Şuşa Azerbaycan'dır. Kelbecer Azerbaycan'dır. Sizin bildiğiniz Hocalı Azerbaycan'dır. Türk kardeşlerimiz olmasaydı belki de bunu çok geç bitirebilirdik" diye konuştu.

Yitirilen topraklarını Türkiye'nin manevi desteği her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının birlik beraberliğiyle geri aldıklarını belirten Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Aldığımız o toprakları üzülüyorum ki viran gördük. Hatta Ağdam'ı Hiroşima'yla bir tuttular. O kadar zarar vermişler ki. Bunun bir sebebi vardı. İşgal edenler biliyordu ki bu toprakların sahibi bir gün gelip onların elinden alacaktı. Sahibi gelene kadar ne çalıp, çırpsak, ne götürsek kardır hesabıyla şehirlerimizi köylerimizi viran ettiler. İşgal bittikten sonra büyük bir inşaat başlatıldı."

Vali Mustafa Çiftçi'nin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğiyle ilgili konuşmasından sonra, Nahcivan ve Karabağ zaferini anlatan fotoğraflar ile yağlı boya eserlerin sergisi açıldı. Karabağ zaferiyle ilgili fotoğrafları Vali Mustafa Çiftçi'ye anlatan Başkonsolos Guliyev, geri aldıkları topraklarda bayrak dikecek sağlam bir bina bulamadıklarını söyledi. Sergide yer alan ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli rolü olan Bayraktar TB2'nin fotoğrafını gösteren Guliyev, "Savaşın gözbebeğiydi. Bu savaşta bunu ölüm meleği olarak adlandırdılar ama başka bir ülkede bunu yaşam meleği olarak adlandırdılar. Çünkü burada biz savaş veriyorduk, Türk Dünyası olarak, orada ise onlardı. Onların işine gelince yaşam meleği, niyeyse bize gelince ölüm meleği oluyor" dedi.

Vali Çiftçi ve davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında ressamlardan bilgi aldı.