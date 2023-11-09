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        Erzurum'da Aziziye Müdafaası'nın 146'ncı yılı törenle kutlandı

        OSMANLI-Rus Savaşı sırasında başta Nene Hatun olmak üzere bölge halkının destan yazdığı Aziziye Müdafaası'nın 146'ncı yıl dönümü, düzenlenen tören ile kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:20
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        Erzurum'da Aziziye Müdafaası'nın 146'ncı yılı törenle kutlandı
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        OSMANLI-Rus Savaşı sırasında başta Nene Hatun olmak üzere bölge halkının destan yazdığı Aziziye Müdafaası'nın 146'ncı yıl dönümü, düzenlenen tören ile kutlandı.

        Rus tehdidini önlemek için 1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Sıdkı Paşa yönetiminde Erzurum-Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası'nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 146'ncı yılı için tören düzenlendi. Erzurum halkının '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 146'ncı yıl dönümü törenine Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutan Vekili İkmal Albay Adem Vatan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Nene Hatun'un torunu Gülsüm Çaparoğlu, onun kızı Güner Yamanlı, kaymakamlar, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        NENE HATUN'UN MEZARINA ZİYARET

        Aziziye Tabyası'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende; 146 yıl önce Erzurumluların Ruslara karşı verdiği destansı savunma anlatıldı, Sultan Abdülhamid'in gönderdiği tebrik mesajı okundu. Aziziye destanının kadın kahramanlarından Nene Hatun'un temsilen canlandırıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene katılanlar, Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezar başında dua eden Vali Çiftçi, Nene Hatun'un torunu Gülsüm Çaparoğlu'na çiçek verdi. Aziziye Destanı'nın 146'ncı yılı töreni, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle sona erdi.

        'BU VATAN BİZE BÖYLE EMANET EDİLDİ'

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Destanı'nın 146'ncı yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Rus orduları, Osmanlı toprağının bu bölgesine kadar gelmişler. Artık şehir düşmek üzere. Ayazpaşa Camisi'nin müezzini sabah ezanında minareye çıkar ve şöyle seslenir: 'Ey ahali! Şehrimiz düşmek üzere. Rus askerleri tabyalara yaklaşmak üzere. Allah'ını seven çoluk, çocuk demeden yardıma koşsun.' Bunun üzerine Erzurumlular, Türk ordusu ile Rus ordusuna büyük bir darbe indirir. Rus ordusu, geri çekilmek zorunda kalır. 146 yıl önce yaşanan Aziziye Destanı'nın törenlerini yapıyoruz. Buradan tüm halkımıza, gençlerimize sesleniyorum. Bu vatan böyle kurtularak bize emanet edildi. Derler ki; su uyur düşman uyumaz. Aynı olayları şimdi de görüyoruz. Ülkemizin birçok noktasında emniyet güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz büyük bir vazife yürütüyor. İçeride güçlenmeye, büyümeye gayret ediyoruz. İçeride ve dışarıda gücümüzü artırarak, her an bir harbe hazırlıklı olacağız. Güçlü olursak, kimse bize bir şey yapamaz. Ama gücümüzü kaybettiğimizde, ülkemizi bölüp, parçalarlar" dedi.

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