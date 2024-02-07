Üzerine çığ düşen iş makinesinin operatörü yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesinin Başkurtdere mevkisinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yusuf Buçuğa iş makinesiyle yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi. Tonlarca kar, iş makinesini önüne katıp, 80 metrelik uçuruma sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışmaları sonucu operatör Buçuğa, yaralı olarak kurtarıldı. Görevliler tarafından sedyeye konulan operatör, 80 metre yukarıdaki yolda bekleyen ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Buçuğa´nın ayaklarında kırık olduğu belirtildi.

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