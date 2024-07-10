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        Dereyi geçerken akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

        ERZURUM'un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren'in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 08:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:00
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        Dereyi geçerken akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu
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        ERZURUM’un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren’in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

        Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan çobanı arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, çoban Yakup Eren’i bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu. Bekar olan Eren’in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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