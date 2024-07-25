Erzurum'da gölete giren 3 çocuktan biri boğuldu
ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı kırsal Kaynarca Mahallesinde gölete giren 3 çocuktan 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 çocuk boğuldu.
ERZURUM’un Horasan ilçesine bağlı kırsal Kaynarca Mahallesinde gölete giren 3 çocuktan 2’si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 çocuk boğuldu.
Horasan ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde öğleden sonra 3 arkadaş serinlemek için gölete girdi. Suda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, bir çocuk suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi gönderdi. AFAD görevlisi 2 dalgıç gölette girdi. Dalgıçların yaptığı çalışmada talihsiz çocuğun cansız bedeni çıkarılırken, kıyıda bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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