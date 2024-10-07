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        Enerji Kentleri Birliği meclis toplantısı Erzurum'da yapıldı

        ENERJİ Kentleri Birliği ekim ayı meclis toplantısı Erzurum'da yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:55
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        Enerji Kentleri Birliği meclis toplantısı Erzurum'da yapıldı
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        ENERJİ Kentleri Birliği ekim ayı meclis toplantısı Erzurum’da yapıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları' konulu panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanı Dr. Bilal Düzgün, Türkiye'nin enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu belirterek, "Bağımsız bir ülke olursak, cari fazla veren bir ülke, enflasyon baskısı altında ezilmeyen, döviz ataklarının olmadığı bir ülke olabiliriz. Bu kadar oyun değiştirici bir alandan bahsediyoruz" dedi.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Çalışmaları' paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Enerji Kentleri Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Enerji Kentleri Birliği'nin 11 büyükşehir, 12 il, 83 büyükşehir ilçesi, 40 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplamda 151 üye belediyeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomiye ve istihdama en yüksek katma değeri sağlaması için çalıştığını bildirdi. Erzurum'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Sekmen, "Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz enerji yatırımları, sadece Erzurum'un enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölgemizin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle güneş enerjisi alanında yaptığımız yatırımlar, Erzurum'un enerji üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli adımlardır. Erzurum'un sahip olduğu coğrafi ve iklimsel avantajlar, bu tür yatırımların daha da artırılması gerektiğini bizlere göstermektedir. Bugün Erzurum'da faaliyet gösterdiğimiz güneş enerji santralleri, şehrimizin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılamakta ve çevreye duyarlı bir enerji üretimi sağlamaktadır. Belediye 25 megavat civarında güneş enerjisi santralimiz, 5 megavat civarında da biyogaz santralimiz var. Şimdi bir rüzgar santrali talebimiz var, müracaatlarımızı yaptık. Bakanlıktan onay bekliyoruz. 20 megavat da tekrar güneş enerjisi santrali kurmak üzere gerekli izinleri aldık" diye konuştu.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi (EVÇED) Başkanı Dr. Bilal Düzgün ise Erzurum'daki toplantıda yeşil dönüşüm ve tasarruf konularını ele alacaklarını bildirdi. Türkiye'nin en önemli problemlerinin başında tasarrufun geldiğini belirten Düzgün, şunları söyledi:

        "Geçtiğimiz 20 yılı ele alırsak her sene 50-60 milyar dolar enerji faturası ödüyoruz. Toplam fatura 1 trilyon doları buluyor. 2022 yılındaki enerji faturamız 90 milyar dolar, 2023'te 70 milyar dolar. Cari açığımız aşağı yukarı 70 milyar dolar. Yani biz enerjide bugün yüzde 70 dışa bağımlıyız. Bağımsız bir ülke olursak cari fazla veren bir ülke, enflasyon baskısı altında ezilmeyen, döviz ataklarının olmadığı bir ülke olabiliriz. Bu kadar oyun değiştirici bir alandan bahsediyoruz."

        Vali Mustafa Çiftçi'nin de Erzurum ile ilgili bilgiler verdiği panelde, 'Isı mevzuatı çalışmaları ve bölgesel ısıtmada iyi uygulama örnekleri', ‘Yenilenebilir enerji görünümü’, ‘Belediyelerde yenilenebilir enerji fırsatları’, ‘Belediyelerde yenilenebilir enerji finansmanı' konularında katılımcılar bilgilendirildi.

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