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        Otizmli Mahir için özel oyun parkı

        ERZURUM'un Aziziye ilçe Belediyesi, kırsal Akdağ Mahallesi'nde yaşayan otizmli Mahir Sakin'e (8) özel park kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:50
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        Otizmli Mahir için özel oyun parkı
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        ERZURUM’un Aziziye ilçe Belediyesi, kırsal Akdağ Mahallesi’nde yaşayan otizmli Mahir Sakin’e (8) özel park kurdu. Salıncaktan korktuğu için, kendisi için sadece kaydırak grubu oyun ekipmanları kurulan bahçede işçilerin çalışmasını izleyen Mahir, daha sonra kayarak eğlendi. Oyun parkını gezen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, “Burası Mahir’in parkı. Mahir, akranları gibi parkta oynayacak” dedi.

        İlçe merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki kırsal Akdağ Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Sakin, yüzde 70 otizmli oğlu Mahir için özel park talebinde bulundu. Okulun yanında yapılan parktan oğlunun yararlanamadığını belirten Hatice Sakin, Başkan Emrullah Akpunar’a isteğini iletti. Başkan Akpunar, annenin talebini yerinde bularak Mahir’in evinin yakınına özel oyun parkı kurulması talimatını verdi. Park ve bahçelerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Onur Korkut, ekibiyle birlikte götürdükleri kaydırak oyun grubunu 2 günde kurdu. Salıncaktan korktuğu için sadece kaydırak grubunun kurulduğu bahçede işçilerin çalışmalarını izleyen Mahir, kendine özel parkta gönlünce eğlendi. Mahir, arkadaşlarının da kaydıraktan kaydığı oyun alanında gün boyu vakit geçirdi.

        MAHİR’İN PARKI

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, mahalleye gelerek park yapım çalışmalarını inceledi. Mahir ve annesi Hatice Sakin ile görüşen Akpunar, “Mahallelerde okul bahçelerinde çocukların eğlenmesi için oyun düzenekleri kuruyoruz. Burada özel bir durum oldu. Mahir, okul bahçesine kurulduğu için özel durumu sebebiyle gidip gelemiyordu. Annesinin talebi üzerine böyle bir park yaptık. Mahir’in evine yakın ara bahçesinde parkı oluşturduk. Mahir, oyun parkından mahrum kalmayacak. Burası Mahir’in parkı. Buna benzer çocuklarımızı tespit edip onlara da talep olması halinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

        Oğlunun yüzde 70 otizmli olduğunu belirten Hatice Sakin, “Oğlum okulun bahçesindeki parktan yeterince yararlanamıyordu. Ben de başkanımızdan bu konuda bir talepte bulundum. Sağ olsunlar onlarda kısa sürede Mahir için özel bir park kurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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